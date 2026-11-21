Пилот «Мерседеса» и самый молодой чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли принял участие в блиц-интервью «60 секунд» для Akkodis. Итальянцу предложили ответить на несколько коротких вопросов о Формуле-1, карьере и повседневной жизни.

Антонелли признался, что не любит рано вставать, а свободное время предпочитает проводить за гоночным симулятором или за рулём настоящей машины.

На вопрос о любимых моментах в Формуле-1 итальянский пилот назвал сразу несколько вещей.

«Первая победа, победа в домашней гонке и весь тот путь, который я уже прошёл с момента дебюта в Формуле-1», — поделился Антонелли в интервью.