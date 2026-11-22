Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал первым напарником в карьере семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, которому удалось дважды превзойти британца в очном противостоянии по итогам квалификаций. Достижение было зафиксировано после квалификации Гран-при Лас-Вегаса, состоявшейся 21 ноября. Леклер занял 11-е место, тогда как Хэмилтон показал 12-й результат.

Примечательно, что за всю карьеру Хэмилтона ни одному из его предыдущих напарников не удавалось дважды добиться подобного результата в очном противостоянии.

В сезоне-2026 соотношение побед в очных квалификационных противостояниях составляет 11:9 в пользу Шарля Леклера. В сезоне-2025 монегаск также имел преимущество — 19:5.