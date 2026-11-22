Лоусон пожаловался на нехватку скорости на прямых после квалификации в Вегасе

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о проблемах со скоростью болида на прямых после квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

«Сегодня у нас была очень хорошая машина, мы отлично проходили повороты. Но на прямых скорости просто не было, а здесь это практически невозможно компенсировать. Честно говоря, я пока не знаю, почему. Нужно проверить, не связано ли это с использованием батареи», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

По итогам квалификации Лоусон занял восьмое место, однако после штрафа Оскара Пиастри за замену силовой установки новозеландец начнёт гонку с седьмой позиции. Его напарник Арвид Линдблад показал шестой результат и после перераспределения стартовых позиций расположился на пятом месте.