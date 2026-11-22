Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 21-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Лас-Вегаса. С поула гонку начнёт четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонка стартует сегодня, в 7:00 мск.
Гран-при Лас-Вегаса. Окончательная стартовая решётка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Исак Хаджар («Ред Булл»).
5. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
8. Пьер Гасли («Альпин»).
9. Франко Колапинто («Альпин»).
10. Шарль Леклер («Феррари»).
11. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
13. Габриэл Бортолето («Ауди»).
14. Алекс Албон («Уильямс»).
15. Рафаэл Камара («Хаас»).
16. Серхио Перес («Кадиллак»).
17. Оскар Пиастри («Макларен»).
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
19. Валттери Боттас («Кадиллак»).
20. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
22. Оливер Берман («Хаас»).