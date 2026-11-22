«Можете сказать, чтобы он отвалил?» Хэмилтон сорвался на Леклера во время ГП Лас-Вегаса

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался крайне недоволен действиями своего напарника монегаска Шарля Леклера во время Гран-при Лас-Вегаса.

«Шарль просто… Можете сказать ему, чтобы он отвалил?! Я пытаюсь догнать парней впереди», — сказал Льюис команде по радио.

«Ему нужно быть поаккуратнее с таким выдавливанием, потому что это ничем хорошим не закончится», — в свою очередь обратился Шарль к своему гоночному инженеру.

Отметим, что Хэмилтон получил штраф в 10 секунд за покидание трассы и получение преимущества во время борьбы с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Леклер в этот момент был сзади. Впоследствии оба пилота «Феррари» прошли Норриса, однако Хэмилтону во время пит-стопа пришлось отстоять штраф.