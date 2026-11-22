Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает несправедливым решение дирекции Гран-при Лас-Вегаса оштрафовать его на секунд.

«Разве это не интересно? В одной гонке, когда кто-то оказывается в невыгодном положении — причём в ситуации, где есть смягчающие обстоятельства, — ему дают пять секунд штрафа. А мне дают 10 секунд — за то, что я избежал столкновения», — сказал Хэмилтон в командное радио.

Хэмилтон получил штраф в 10 секунд за покидание трассы и получение преимущества во время борьбы с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Хэмилтону во время пит-стопа пришлось отстоять штраф.