Между болидами Леклера и Хэмилтона произошёл контакт на ГП Лас-Вегаса, Льюиса развернуло

На 38-м круге проходящего в данный момент 21-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Лас-Вегаса произошёл контакт двух болидов «Феррари». Вследствие контакта болид семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона развернуло.

Фото: скриншот из трансляции

Во время инцидента пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер атаковал в связке поворотов и зацепил заднее колесо напарника. Хэмилтона развернуло — Льюис откатился на десятое место гонки.

Дирекция гонки сначала отметила, что инцидент между пилотами «Феррари» будут расследовать уже после гонки. Однако позднее стало известно, что Леклеру выписали штраф в 10 секунд.