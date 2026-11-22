Четырёхкратный чемпион мира нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 21-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Лас-Вегаса. На протяжений всей гонки Ферстаппен боролся за лидерство с Джорджем Расселлом, Исаком Хаджаром, Андреа Кими Антонелли и Ландо Норрисом и в итоге оказался сильнее.

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Незадолго до финиша Расселл в борьбе с Антонелли вылетел с трассы и уткнулся в отбойник, из-за чего откатился со второго места в конец десятки. Исак Хаджар выбыл из очковой зоны после поломки переднего антикрыла и вынужденного дополнительного пит-стопа.