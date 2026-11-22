Оскар Пиастри избежал расследования и сохранил подиум на Гран-при Лас-Вегаса

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сохранил третье место по итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Перед финишем гонки появилась информация, что судьи гонки заметили потенциальный инцидент с участием Пиастри, а именно тот факт, что Оскар мог недостаточно замедлиться в зоне действия жёлтых флагов — возможно, в месте вылета Джорджа Расселла.

Позднее от гоночной дирекции поступила информация, что инцидент не потребует расследования. Соответственно, Пиастри не нарушал правил и сохранит третье место в итоговой классификации Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, вместе с Пиастри на подиум поднялись Макс Ферстаппен, занявший первое место, и напарник Оскара по «Макларену» Ландо Норрис.