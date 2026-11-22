Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») прокомментировал второе место на Гран-при Лас-Вегаса.

«Это была, наверное, самая хаотичная гонка в истории Формулы-1. Половину гонки я вообще не понимал, что происходит. Я не знал, будет ли у меня шанс на победу или я окажусь вообще последним. Произойти могло что угодно. Было непросто, но я хорошо всё рассчитал и прорвался в группу лидеров. Важно было не допускать ошибок — их многие избежать не смогли.

Хаотичная гонка, но интересная, а также хороший результат для ко