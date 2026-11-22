Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен по ходу гонки Гран-при Лас-Вегаса позлорадствовал над ошибкой своего конкурента из «Мерседеса» Джорджа Расселла. На 48-м круге в борьбе за второе место Расселл атаковал Андреа Кими Антонелли по внутренней грязной траектории, но не сумел затормозить и вписаться в поворот, уткнувшись в отбойник.

«Ха-ха, хорошо сделано! Боже мой», — сказал Ферстаппен по радио.

Напомним, Макс в итоге удер