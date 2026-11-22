Вассёр — об очередном инциденте Леклера и Хэмилтона: то, что сделал Шарль — неприемлемо

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр раскритиковал Шарля Леклера за инцидент с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Лас-Вегаса, когда монегаск развернул болид британца.

«Шарль явно допустил ошибку, которая навредила команде, и то, что он сделал, честно говоря, неприемлемо. Мы ясно дали понять это в Бразилии, мы повторили ему это сегодня, но в очередной раз они думали о себе, а не о команде.

Мы примем некоторые реш