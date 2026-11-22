Глава «Феррари» Фредерик Вассёр после Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 не исключил каких-либо санкций в адрес Шарля Леклера за столкновение с Льюисом Хэмилтоном по ходу гонки. Речь может идти о денежном наказании или чём-то ещё.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как должна «Феррари» наказать Леклера за новую аварию с Хэмилтоном?» Возможно, вы считаете, что следует ограничиться выговором, а может быть, Шарля даже стоит отстранить от выступлений до конца сезона, заменив на воспитанника команды Оливера Бермана.