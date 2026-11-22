Перес потеряет пять позиций в следующей гонке за инцидент с Камарой в Лас-Вегасе
Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) оштрафовали мексиканского гонщика Формулы-1 Серхио Переса («Кадиллак») потерей пяти мест на стартовой решётке за инцидент с Рафаэлом Камарой («Хаас») на Гран-при Лас-Вегаса.
«Стюарды заслушали пилота машины №11 (Серхио Переса), пилота машины №51 (Рафаэла Камару), представителей команд и изучили видеодоказательства, включая видео с камер из кабины. Машина №11 (Перес) поп