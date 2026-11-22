Хэмилтон — об инциденте с Леклером: я сделал всё возможное. Решения за «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») прокомментировал инцидент с Шарлем Леклером на Гран-при Лас-Вегаса, в ходе которого монегаск развернул его.

«Я не собираюсь вдаваться в эту ситуацию. Об этом вам нужно поговорить с «Феррари». Но мы знали, что в этот уикенд столкнёмся с огромной проблемой. Мы не осознавали, что на этих прямых будем так ограничены.

Квалификация, очевидно, была трудной, но в гонке я чувствовал себя отлично и действительно хорошо прогрессировал. В