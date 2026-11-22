«Предупредили Шарля за пять поворотов до». Вассёр — об инциденте Леклера и Хэмилтона

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что на командном мостике до инцидента с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Лас-Вегаса предупреждали Шарля Леклера не пытаться обгонять.

«Мы говорили Шарлю не пытаться никого обгонять, потому что на том отрезке, если бы он обошёл впереди идущие болиды, то его самого вскоре обогнали бы остальные. После Мексики мы все откровенно поговорили. И, на мой взгляд, я был