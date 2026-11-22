ФИА опубликовала документ по итогам расследования стюардами Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 столкновения между двумя гонщиками «Феррари» Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном. Монегаск пытался атаковать британца по внутреннему радиусу и в итоге отправил машину напарника в разворот, за что получил от судей 10 штрафных секунд.

В своём решении стюарды констатировали, что передняя ось машины Леклера не достигла уровня зеркала заднего вида болида Хэмилтона, что обеспечило бы Шарлю «право» на место в повороте. Кроме того, судьи считают, что Леклер начал атакующий манёвр со значите