Действующий чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») объяснил потерю подиума на последнем круге Гран-при Лас-Вегаса.

«Смена режима расхода энергии была хорошей, потому что это был лучший вариант, чтобы затем остаться впереди после шиканы, на случай если я обгоню Макса [Ферстаппена] перед 14-м поворотом. Но поскольку я хотел сохранить режим обгона, я сбросил газ и снова немного нажал на него, чтобы сохранить немного скорости, и это нарушило работу всей батареи, рекуперации, и на выходе из шиканы у меня было ноль.

Так что я потерял больше секунды на подходе к первому повороту и не только не смог остаться рядом с Максом и дать себе хороший шанс на победу, но и меня обошли оба «Макл