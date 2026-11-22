Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли («Альпин») прокомментировал пятое место на Гран-при Лас-Вегаса.

«Это была приятная гонка, и то, что мы финишировали пятым и шестым — очень хороший результат. Честно говоря, я чувствую, что мы могли бы быть на подиуме, но нам пришлось снизить мощность по ходу всей гонки, чтобы контролировать температуру двигателя, так что нам нужно разобраться, почему так произошло и что мы можем сделать лучше в следующий раз.

По сути, это была игра в слипстрим, так что нужно было вплотную следовать за машинами впереди, чтобы оставаться в борьбе. Я знаю, что команде было тяжело держать