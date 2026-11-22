Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») прокомментировал сход в концовке Гран-при Лас-Вегаса.

«Мой двигатель был слаб с самого начала гонки. Мы наблюдали это в квалификации, уже тогда двигатель был плох. И всю гонку он был таким, и я терял много времени на прямых. Не только по сравнению с остальными, но и по сравнению с Лэнсом [Строллом]. Так что на последних двух кругах, думаю, двигатель умер.

Сегодня я просто не боролся. Я терял две-три секунды на прямых. Я отыгрывал две секунды в поворотах и мог держаться в веренице машин, потому что машина