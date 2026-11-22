22-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар («Ред Булл») получил 10-секундный штраф к итоговому времени от стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) Гран-при Лас-Вегаса.

«Стюарды заслушали пилота машины №6 (Исака Хаджара) и представителя его команды, а также представителя команды «Мерседес» и изучили данные системы позиционирования/маршалинга, видео, хронометраж, телеметрию, командное радио и видеодоказательства с камер в кабине.

При движении по прямой между 13-м и 14-м поворотами в условиях машины безопасности пилот машины №6 получил неоднократ