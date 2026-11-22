Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто («Альпин») отреагировал на шестое место на Гран-при Лас-Вегаса.

«Это была гонка с борьбой до самого клетчатого флага, и это было очень весело — тем более когда у тебя такой результат и ты приносишь очки команде. В целом я очень доволен тем, как прошла гонка, и итоговым результатом, повторившим моё лучшее в карьере финишное место в Формуле-1. Весь уикенд здесь мы были конкурентоспособны, так что уехать с 18 очками — отличная награда за наши усилия.

Хорошо иметь обе машины впереди и бороться с четырьмя топ-командами, чего мы делаем не каждый уикенд. Естественно, когда ты в этой борьбе, тебе хочется немного большего, но это хорошее чувство, потому что ты никогда не бываешь полностью