Канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», после Гран-при Лас-Вегаса пожаловался на проблемы с силовой установкой «Хонды».

«Я боролся с Валттери [Боттасом] и Фернандо [Алонсо], и казалось, что мы просто едем в своей лиге. У нас проблемы с силовой установкой, поэтому мы всегда знали, что в Лас-Вегасе нам придётся нелегко, и этот уикенд мало что изменил. Мы добрались до финиша, и это уже хорошо, но у нас по-прежнему те же проблемы, что и весь год. Нам не хватает около двух секунд на прямой, так что «Хонде» нужно найти р