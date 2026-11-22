Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв подвёл итоги Гран-при Лас-Вегаса.

«Это было захватывающе! Люди скажут: «Во всех этих обгонах была замешана батарея», но это не имеет значения. Мы увидели гоночное мастерство. Макс [Ферстаппен] был на высоте, а двум пилотам «Мерседеса» этого как раз не хватило, и это говорит нам о том, что, если в следующем году у «Мерседеса» не будет превосходящей машины, они не смогут победить, потому что чего-то не хватает.

Вы могли видеть, что у Льюиса [Хэмилтона] тоже было продемонстрировано хорошее гоночное мастерство, как и у Ландо [норриса]. Было действительно весело наблюдать за этим. Сегодня мы увидели гонку, где не нужны пит-стопы, не нужны шины с деграда