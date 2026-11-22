Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о рекордном количестве обгонов на Гран-при Лас-Вегаса.

«Макс [Ферстаппен] объяснил это очень хорошо. Думаю, как зрелище и со стороны это, вероятно, была лучшая гонка в истории Формулы-1. Ты никогда не знал, что произойдёт. Были обгоны из ниоткуда.

Проблема в том, что иногда у нас есть преимущество в скорости 20-30 км/ч над остальными, особенно когда мы боремся между собой. И некоторые из этих обгонов на самом деле вовсе не обгоны. Мы активируем буст и просто обгоняем кого-то. Но, несмотря на всё это, борьба на трассе была хорошей. Мы всегда боролись за позиции, и было много плюсов.

Но я убеждён, что даже без этого специфического управления батареей у нас было бы столько