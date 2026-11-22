Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о рекордных 352 обгонах на Гран-при Лас-Вегаса.

— Это была безумная гонка; я никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Самое важное, очевидно, — выйти победителем. Я всегда говорил, что не был большим поклонником этих новых регламентов, но сегодня они действительно позволили провести много обгонов.

— Тебе сегодня понравилось немного больше?

— Нет. Лично для меня это не Формула-1, такой способ гонок мне не нравится. Конечно, это отлично смотрится по телевизору, но внутри это ощущается не так, как должно быть. Хорошо то, что я выиграл. Но можно отставать на восемь десятых секунды или даже на целую секунду и всё равно оставаться прямо в борьбе, а это не так, как должно быть в реальности, — приводит слова Ферстаппена Canal+