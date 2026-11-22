Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») прокомментировал восьмое место на Гран-при Лас-Вегаса, которое стало лучшим результатом для него в сезоне-2026.

«Я очень счастлив и горд нашим выступлением сегодня! Восьмое место может показаться не таким уж большим, но мы выступили на трассе и провели безупречную гонку. У меня был лучший старт в сезоне, и мы использовали каждый представившийся нам шанс, позаботившись о том, чтобы сохранить батарею, когда это было важно, что помогло мне обогнать Джорджа [Расселла] на финишной черте в борьбе за восьмое место. Это были стабильные квалификационные круги на протяжении всей гонки, так что я рад, что это окупилось и мы смогли привезти ко