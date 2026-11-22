19-летний британский гонщик Формулы-1 Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») высказался о Гран-при Лас-Вегаса, где на 21-м круге разбил болид и сошёл.

«Очень обидно завершать нашу гонку таким образом. До этого момента у нас была потрясающая борьба с топ-командами, чего я раньше в Формуле-1 толком не испытывал. Мне всё ещё трудно понять, что именно произошло: я прогревал шины, когда на трассе была машина безопасности, и как только я нажал на газ, машину просто развернуло. В конечном счёте это моя вина, и я искренне извиняюсь пере