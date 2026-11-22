Ферстаппен — о ГП Лас-Вегаса: выигрывал в похожем стиле, когда играл в Mario Kart

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», сравнил свою победу на Гран-при Лас-Вегаса с видеоигрой Mario Kart.

— Когда ты в последний раз выигрывал гонку в таком стиле?

— Наверное, мне не стоит этого говорить. Наверное, не стоит. Я помню, как выигрывал в похожем стиле, когда играл в Mario Kart, — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

В гонке весь пелотон шёл плотной группой, а в борьбе за победу на трассе сошлись сразу четверо пилотов: Макс Ферстаппен стартовал с поул-позиции, но на протяжении всей дистанции нидерландец защищался от атак Джорджа Расселла, Андреа Кими Антонелли (оба — «Мерседес») и Ландо Норриса («Макларен»).