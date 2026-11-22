Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») оценил двойной подиум команды на Гран-при Лас-Вегаса.

— Ландо, безумная-безумная гонка, отличный результат в её концовке. Кажется, в какой-то момент ты опустился на 11-е место, а затем поднялся обратно… Как тебе удалось добиться такого результата?

— Были опасения по поводу скорости «Макларена» на прямых, и это была проблема, и мои опасения оправдались. Но большую часть гонки я просто пытался понять, где нам нужно использовать батарею, а где нет, как компенсировать нашу нехватку скорости на прямых, как оптимизировать всё это. Первая половина гонки была трудной в том смысле, что я чувствовал себя уязвимым везде: меня могли обогнать в любом месте трассы. И постепенно-постепенно мы разо