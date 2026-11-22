Норрис ответил на предложение отказаться от V8 и сохранить нынешние двигатели после Вегаса

Чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», после второго места на Гран-при Лас-Вегаса и рекордного числа обгонов (352) отреагировал на шутливое предложение журналиста отказаться от возвращения двигателей V8.

— Неужели гонка была настолько хороша, что мы откажемся от V8 и сохраним этот регламент? Я шучу.

— Нет, конечно, нет, — приводит слова Норриса Sky Sports.

В гонке весь пелотон шёл плотной группой, а в бор