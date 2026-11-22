Пиастри накричал на инженера, который просил быть осторожнее в борьбе с Норрисом в Вегасе

25-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», во время гонки Гран-при Лас-Вегаса накричал на своего гоночного инженера Тома Сталларда, который просил его быть осторожным при борьбе с напарником и чемпионом 2025 года Ландо Норрисом.

— Оскар, ты проводишь отличную гонку, напарник. Давай будем осторожны с нашим партнёром по команде, давай будем осторожны с нашим напарником. Я знаю, ты делаешь отличную работу.

— Хватит говорить мне быть осторожным, *****, — сказал Пиастри.

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