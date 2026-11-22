Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») после второго места на Гран-при Лас-Вегаса высказался о следующем этапе в Катаре.

— Ландо, что можешь сказать в преддверии последних двух гонок. Уверен, ты сможешь и там бороться за победы.

— Катар — совершенно другая трасса нежели Лас-Вегас, так что делать прогнозы нет смысла. Честно говоря, мы хотим быть оптимистами, мы входим с большой энергией и большим оптимизмом, потому что хотим верить, что можем прийти и бороться за победы. Но это трасса, где нужно быть быстрым на прямых. Катар — трасса с очень длинными поворотами, всё дело в высокоскоростной производительности, высокоскоростной прижимной силе, и это очень-очень отличается от сегодняшнего. Так что мы подготовимся. Я по-прежн