Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о поломке переднего крыла на болиде франко-алжирского гонщика Исака Хаджара во время Гран-при Лас-Вегаса.

«За Исака по-настоящему обидно. У него был фантастический темп, он не отставал от Макса [Ферстаппена], и в какой-то момент мы шли на первом и втором местах. Он заслуживал гораздо большего в эти выходные, и мы должны извиниться перед ним за то, что произошло сегодня. Мы проанализируем ситуацию с его передним крылом и в Дохе выступим сильнее», — приводит слова Мекис