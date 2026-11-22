Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») заявил, что никогда не просил сделать себя первым номером в команде из-за борьбы с Шарлем Леклером.

«Сделать меня первым номером? Я вообще никогда об этом не просил. Был момент в сезоне, когда я опережал на 40 с лишним очков. В тот момент борьба шла между мной и Кими [Антонелли]. Я был ближе всех к нему. Я долгое время был на втором месте в личном зачёте.

В тот момент нам нужна была поддержка, чтобы гарантированно опередить Кими. Было несколько случаев в сезоне, когда с поддержкой, думаю, мы могли бы победить Кими. Но я не просил об этом. Нам не нужно сталкиваться друг с другом. Этого просто не дол