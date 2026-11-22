Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр после инцидента на Гран-при Лас-Вегаса намекнул, что если бы знал о том, что между Шарлем Леклером и семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном будут напряжённые отношения, то в 2024-м не заключал бы контракт с британцем на сезон-2025.

— Когда вы решили взять Льюиса в 2024 году, вы ожидали такую ситуацию?

— Если бы я знал ещё в 2024 году, когда мы подписывали Хэмилтона, что мы окажемся в такой ситуации, мы бы сделали другие выборы. Я думаю, что между двумя гонщиками нет взаимопонимания на личном уровне, а не между ними и командой. Прежде всего они должны уважать друг друг