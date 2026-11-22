25-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», прокомментировал эпизод во время Гран-при Лас-Вегаса, когда накричал на своего гоночного инженера, требующего аккуратнее бороться с напарником Ландо Норрисом.

«Потому что мы знаем, что делаем. Нам не нужно об этом напоминать. Для команды это был отличный результат. Очевидно, в некоторые моменты мы были довольно близко, но оба прекрасно понимали, какова цель — набрать как можно больше очков для команды. Так что ясно, что мы не боролись слишком агрессивно. Мы соревновались друг с другом очень разумно», — приводит слова Пиастри Motorsport España.