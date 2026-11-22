22-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар («Ред Булл») высказался о Гран-при Лас-Вегаса, где у него на 26-м круге сломалось переднее крыло после касания о неровность асфальта.

«Разочаровывающий конец после действительно многообещающей первой половины гонки. Старт был отличным, и было здорово участвовать в этой безумной борьбе. Мы держались впереди и развивали большой темп. К сожалению, переднее крыло неожиданно сломалось, и нам пришлось заехать в боксы, из-за чего мы потеряли шансы хотя бы на подиум. Мы знали, что будем быстры, и так оно и вышло. Машина отлично вела себя в поворотах, а благодаря слипстриму мы не отставали на прямых. Обидно, ведь всё шло отлично, но в гонках всякое бывает», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.