Итальянский журналист Розарио Джульяна заявил, что терпение руководителя команды Формулы-1 «Феррари» Фредерика Вассёра после очередного столкновения Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Лас-Вегаса закончилось.

«Терпение Фредерика Вассёра, похоже, закончилось. Гран-при Лас-Вегаса стал новой главой трудного спортивного сосуществования Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, вновь вынеся на поверхность напряжение, которое «Феррари» считала если не полностью, то хотя бы отчасти сглаженным благодаря разговору, организованному накануне «Интерлагоса». Разъяснение, которое, судя по тому, что произошло в ночь Невады, не дало желаемых результатов.

Предыдущий случай в Мексике уже вынудил руководителя команды вмешаться, чтобы восстановить порядок внутри команды, после того как противостояние двух пилотов на ранних стадиях гонки поставило под угрозу важную возможность для «Скудерии». На брифинге в Сан-Паулу Вассёр был убеждён, что установил чёткие руководящие принципы, среди которых уважение к командному мостику и уважение на трассе между пилотами. Француз решил урегулировать вопрос внутренне, пытаясь потушить пламя, которое разгоралось в пожар. Сам Леклер накануне Лас-Вегаса преуменьшил значение произошедшего, заявив, что нескольких минут хватило, чтобы объясниться с Хэмилтоном. В Лас-Вегасе же вспыхнул ещё один довольно жалкий костёр — тот, который, как опасались, мог стать ударом по имиджу.

Последствия произошедшего в Лас-Вегасе отражаются и на положении в Кубке конструкторов. «Феррари» приезжала в США с возможностью окончательно обезопасить второе место — цель, которая, учитывая накопленное преимущество над преследователями, казалась уже почти формальностью. Но всего семь очков, набранных двумя SF-26, напротив, отложили арифметику как минимум до следующего этапа в Катаре», — написал Джульяна в колонке для Autoracer.