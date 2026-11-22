Ведущий Sky Sport Italia назвал три пути решения конфликта Хэмилтона и Леклера в «Феррари»

Известный итальянский спортивный журналист, телеведущий, комментатор Фабио Тавелли назвал три варианта решения конфликта между 41-летним семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и 29-летним монегаском Шарлем Леклером в «Феррари» после инцидента на Гран-при Лас-Вегаса, где Леклер развернул машину Хэмилтона.

«Три возможных пути развития для «Феррари» после последней стычки между Хэмилтоном и Леклером:

1. Принять непростое решение и расстаться с одним из гонщиков.

2. Пойти на рискованный шаг и уволить Фреда Вассёра на этом этапе сезона.

3. Выслушать обещания обоих гонщиков, что это больше не повторится. До новых встреч», — сказал Тавелли в