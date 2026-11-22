33-летний прославленный испанский мотогонщик Марк Маркес, выступающий за команду «Дукати», по итогам 21-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Португалии досрочно стал чемпионом, завоевав свой восьмой титул в карьере.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Для достижения титула в гонке на автодроме в Портимау Маркесу было достаточно финишировать в топ-9, что он и сделал, закончив заезд на восьмом месте и лишив Хорхе Мартина («Априлья») даже математических шансов на чемпионство.

Марк превзошёл по количеству чемпионств в главной серии мотогонок легендарного итальянского гонщика Валентино Росси, с которым до Гран-при Португалии у него было по семь титулов. Теперь Маркес делит рекорд по этому показателю