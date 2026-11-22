Бедзекки выиграл ГП Португалии MotoGP, Мартин — второй, Марк Маркес — восьмой
В воскресенье, 22 ноября, на автодроме в Портимау состоялась основная гонка 21-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Португалии, победу в которой одержал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Вторым финишировал его напарник, чемпион из Испании Хорхе Мартин. Третий — Рауль Фернандес («Трекхаус Рейсинг»).
MotoGP. Гран-при Португалии. Основная гонка:
1. Марко Бедзекки («Априлья») — 25 кругов.
2. Хорхе Мартин («Априлья») +3.845.
3. Рауль Фернандес («Трекхаус Рейсинг») +5.711.
4. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46 Рейсинг») +8.828.
5. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +10.305.
6. Фермин Альдегер («ВР46 Рейсинг») +14.107.
7. Брэд Биндер («КТМ») +17.465.
8. Марк Маркес («Дукати») +18.162.
9. Лука Марини («Хонда») +18.599.
10. Икер Лекуона («Дукати») +22.275.
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