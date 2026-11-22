Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто и итало-испанская автогонщица Кристин GZ, которая присутствовала в паддоке как телеведущая итальянской телекомпании Sport MediaSet, вступили в шуточную перепалку после гонки в Лас-Вегасе. Их разговор начался с поздравления: девушка отметила результат гонщика и призналась, что радуется его успехам, поскольку знает — в такие моменты он обязательно ответит ей с улыбкой.

Колапинто, в свою очередь, напомнил Кристин, что она появляется каждый раз, когда у него всё хорошо, но пропустила предыдущую гонку. Журналистка парировала, что и сам пилот недавно пропадал, а когда они всё-таки общались, был не слишком приветлив.

«Я всегда тебе отвечаю»,