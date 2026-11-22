Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что резкие высказывания пилота команды Джорджа Расселла в адрес четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл», после третьей тренировки Гран-при Лас-Вегаса могли быть связаны с перепалкой между пилотами в комнате стюардов.

«Нет, я имею в виду, что они знают друг друга уже очень давно, ещё со времён картинга. Думаю, между ними всё это время шла своеобразная игра в кошки-мышки. Так что это просто взаимные провокации с обеих сторон. Ещё один хороший источник развлечения. Полагаю, в комнате стюардов между ними тоже состоялся небольшой обмен репликами», — приводит слова Вольфа издание GPblog.