Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему не смог избежать контакта с напарником Льюисом Хэмилтоном в гонке в Лас-Вегасе. Монегаск признал, что ошибся при атаке, и подчеркнул, что не считает британца виновным в произошедшем.

«Мне казалось, что внутри седьмого поворота было достаточно места из-за борьбы Льюиса и «Макларена» впереди. Я считал, что атаковать по внутренней траектории там совершенно безопасно. Но я не виню Льюиса: думаю, он меня не видел. И мне просто очень жаль команду — снова.

Я приму на себя ответственность за все последствия этого инцидента, потому что в итоге именно я получил штраф. Но я ещё пересмотрю этот эпизод и проанализирую его. Мне просто было очень неловко перед всей командой», — приводит слова Леклера издание Sky Sports F1.