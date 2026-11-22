Зак Браун: это одна из лучших гонок Ф-1, которые я когда-либо видел. Возможно, лучшая

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высоко оценил Гран-при Лас-Вегаса, отметив большое количество обгонов и плотную борьбу на трассе. Американец признался, что не ожидал увидеть два болида команды на подиуме после первой половины гонки.

«Это определённо одна из лучших гонок Формулы-1, которые я когда-либо видел. Возможно, даже лучшая. Я никогда не видел такого количества обгонов, такой плотной борьбы и настолько чистой и красивой гонки.

Мы знали, что на прямых нам будет тяжело, и так и получилось. Но мы нашли свой ритм. Учитывая, что в первой половине гонки ничто не предвещало такого результата, два болида на подиуме — это просто здорово. Я очень доволен», — приводит слова Брауна издание Sky Sports F1.