Вильнёв — о расстановке сил в «Феррари»: у Леклера никогда не было настоящего лидерства

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв считает, что после прихода семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона расстановка сил внутри «Феррари» изменилась в пользу британца, а его напарник Шарль Леклер так и не смог стать полноценным лидером команды.

«В прошлом году Льюис был очень занят тем, что пытался сделать команду своей. Именно этим он и занимался, а не работой над скоростью. Он хотел убедиться, что «Феррари» будет под его контролем, что он сможет подчинить команду себе.

И сколько лет Шарлю понадобилось, чтобы этого добиться? Он этого не сделал. Он никогда не должен был терять лидерство в команде. А это значит, что на самом деле у него никогда и не было настоящего лидерства.

И Льюис… Понимаете, с таким количеством чемпионских титулов за плечами, если он приходит в команду и просто немного над этим работает, то, конечно, он отодвинет тебя на второй план. Это естественно», — сказал Вильнёв во время эфира Sky Sports F1.