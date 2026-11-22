«После четырёх кругов мне стало скучно». Албон — о гонке в Вегасе, в которой не стартовал

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился впечатлениями от Гран-при Лас-Вегаса, который завершился большим количеством обгонов. Тайско-британский гонщик наблюдал за соревнованием со стороны: его болид получил критические повреждения тормозной системы из-за перегрева ещё до старта.

«Для обычного зрителя это была действительно отличная гонка. Думаю, после первых четырёх кругов мне стало скучно. По большей части это была гонка в стиле Формулы-E. Она подарила мне ощущение езды в пелотоне, которое уникально, так что я не против такого формата.

Почему бы не проводить гонки такого типа и не чередовать их с другими? У нас есть трассы, где побеждает чистая скорость. Есть другие, например, Монако, где вообще ничего не происходит. Почему бы не у