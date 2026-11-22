Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что провёл в Формуле-1 хороший сезон-2026, однако его выступления остались практически незамеченными из-за результатов команды. Испанец отметил, что без подробного анализа его работы со стороны может сложиться впечатление, будто этот год прошёл для него впустую.

«Для тех, кто не анализирует всё в деталях, этот год действительно может показаться совершенно незаметным. Когда ты борешься за 15-е или 16-е место, если не разбирать мой сезон подробно, то в итоге просто исчезаешь с радаров. Никому нет до этого дела, потому что такие позиции ничего не значат: ты не набираешь очков и даже не находишься рядом с очковой зоной.

Но те, кто анализирует выступления каждого пилота по отдельности, кто разбирается в этом и оценивает состав гонщиков Формулы-1, будут знать, что я провёл сезон не хуже предыдущего. Не знаю, был ли он лучше или хуже, — это сложно оценить с учётом результатов и машины, которая у меня была. Но я чувствую, что выступал на хорошем уровне, и могу спокойно ложиться спать с чистой совестью, хотя мы и не боролись за высокие результаты», — приводит слова Сайнса издание AS.