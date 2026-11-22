Генеральный директор «Дукати» Клаудио Доменикали прокомментировал победу Марка Маркеса в чемпионате MotoGP 2026 года. Испанскому гонщику хватило восьмого места на Гран-при Португалии, чтобы досрочно завоевать титул. Для итальянского производителя этот успех стал пятым подряд чемпионством в зачёте пилотов.

«Я хорошо помню, как в 2022 году, празднуя первый чемпионский титул Пекко [Франческо Баньяи], на вопрос о нашей следующей цели ответил, что мечтой было бы начать пятилетний победный цикл. Сегодня я могу сказать, что эта мечта стала реальностью!

Пять титулов подряд — самое наглядное доказательство силы системы, которую мы выстроили и укрепляли на протяжении долгого времени. Она позволяет нам продолжать побеждать благодаря превосходству нашей Desmosedici GP, компетенциям наших сотруд